Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Яспер ван дер Верфф - статистика

Университатя Клуж
9 декабря 1998 (27)
#16 | Защитник
188 см
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганза
21
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Ганза
1 : 2
19.05.2024
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Санкт-Паули
1 : 0
26.04.2024
Ганза
1' - 75'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Ганза
0 : 2
21.04.2024
Магдебург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Герта
4 : 0
12.04.2024
Ганза
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Ганза
3 : 1
05.04.2024
Веен
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Ганза
1 : 0
16.03.2024
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
0 : 1
08.03.2024
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Ганза
0 : 3
02.03.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Фортуна
2 : 0
25.02.2024
Ганза
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
2 : 1
04.02.2024
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганза
2 : 1
27.01.2024
Эльверсберг
1' - 70'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
3 : 0
20.01.2024
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Ганза
2 : 3
25.11.2023
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
1 : 2
12.11.2023
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганза
0 : 0
05.11.2023
Герта
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Веен
1 : 0
29.10.2023
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганза
1 : 3
22.10.2023
Хольштайн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
07.10.2023
Ганза
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганза
1 : 0
30.09.2023
Айнтрахт
1' - 90'
87'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
24.09.2023
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ганза
1 : 3
16.09.2023
Фортуна
1' - 90'
45'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
2 : 0
03.09.2023
Ганза
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ганза
2 : 1
26.08.2023
Оснабрюк
1' - 90'
75'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганза
1 : 2
19.08.2023
Ганновер-96
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
1
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
1
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
2
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+