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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганза - Герта
Ганза - Герта: обзор матча 05 ноября 2023
Ганза
05.11.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Герта
90'
+4
Замена
Д. Шерхант
️️️️
Ф. Резе
90'
+3
Желтая карточка
Л. Гехтер
Замена
К. Прегер
️️️️
C. Kinsombi
90'
Желтая карточка
С. Василиадис
89'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
Д. Штраусс
71'
70'
Замена
G. Christensen
️️️️
М. Винклер
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
С. Ингелссон
64'
Замена
N. Fröling
️️️️
N. Neidhart
64'
56'
Желтая карточка
С. Превляк
51'
Замена
С. Превляк
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Желтая карточка
Й. Дэвид
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
14
Dennis Dressel
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
10
Мартен Винклер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
14
Яник Бахман
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
31
Veit Stange
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
2-2-5
15
Дэвид
7
14
19
Василиадис
24
Штраусс
7
4
Россбах
19
Россипал
6
Ингелссон
3-2-1-4
1
Эрнст
31
Дардаи
41
Клеменс
3
Кенни
42
Зеефуик
44
Гехтер
41
Бухалакис
10
Винклер
7
Нидерлехнер
11
Резе
9
Табакович
24
Штраусс
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
24
Штраусс
7
10
Прегер
10
Прегер
7
6
Ингелссон
9
Переа
9
Переа
6
Ингелссон
7
16
16
7
10
Винклер
24
24
10
Винклер
7
Нидерлехнер
14
Превляк
14
Превляк
7
Нидерлехнер
11
Резе
7
Шерхант
7
Шерхант
11
Резе
Остались в запасе
Ганза
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
10
Кевин Шумахер
ЛВ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
35
Мариус Герсбек
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
31
Veit Stange
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
10
Кевин Шумахер
ЛВ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
31
Veit Stange
ЦП
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Ганза - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Остзеештадион
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