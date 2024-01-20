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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Нюрнберг - Ганза
Нюрнберг - Ганза: обзор матча 20 января 2024
Нюрнберг
20.01.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Ганза
15'
Д. Узун
36'
Д. Узун
51'
Й. Кастроп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нюрнберг - Ганза
Замена
Й. Гайс
️️️️
Й. Кастроп
84'
81'
Замена
J. Lang
️️️️
N. Neidhart
81'
Замена
N. Fröling
️️️️
С. Сингх
Замена
Л. Шлаймер
️️️️
Д. Узун
79'
Замена
Д. Хаяси
️️️️
С. Андерссон
70'
65'
Замена
D. Dressel
️️️️
S. Rhein
64'
Замена
К. Шумахер
️️️️
C. Kinsombi
64'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
С. Ингелссон
ГОЛ! 3:0!
Й. Кастроп
Пас отдал
Ф. Флик
51'
ГОЛ! 2:0!
Д. Узун
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Узун
Пас отдал
Н. Браун
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
22
Энрико Валентини
(К)
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
(К)
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
8
Simon Rhein
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
10
Кай Прегер
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
37
Jannik Hofmann
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
34
Jannis Lang
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
14
Dennis Dressel
ЦП
16
Nils Fröling
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
4-1-2-1-3
11
Браун
38
Хорн
4
Маркес
22
Валентини
6
Флик
17
Кастроп
44
14
Голлер
42
Узун
25
20
Андерссон
4-3-1-2
1
Кербер
16
ван дер Верфф
4
Россбах
7
19
Россипал
14
Бахман
8
9
Сингх
6
Ингелссон
7
10
Прегер
17
Кастроп
30
Гайс
30
Гайс
17
Кастроп
20
Андерссон
91
Хаяси
91
Хаяси
20
Андерссон
42
Узун
37
Шлаймер
37
Шлаймер
42
Узун
7
34
34
7
8
14
14
8
7
10
Шумахер
10
Шумахер
7
9
Сингх
16
16
9
Сингх
6
Ингелссон
9
Переа
9
Переа
6
Ингелссон
Остались в запасе
Нюрнберг
Ганза
26
Кристиан Матениа
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
37
Jannik Hofmann
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
Главный тренер
Борис Шоммерс
30
Max Hagemoser
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
37
Jannik Hofmann
ЦЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
Остались в запасе
30
Max Hagemoser
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Нюрнберг - Ганза
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
18
Офсайды
2
1
Количество передач
337
516
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Tom Bauer, Germany
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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