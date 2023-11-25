Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганза - Санкт-Паули
Ганза - Санкт-Паули: обзор матча 25 ноября 2023
Ганза
25.11.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Санкт-Паули
9'
Ж. Брумадо (П)
80'
Ж. Брумадо (П)
15'
М. Салиакас
19'
М. Хартель
23'
О. Афолаян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Санкт-Паули
90'
+6
Желтая карточка
Й. Эггештайн
90'
+1
Замена
Л. Рицка
️️️️
М. Салиакас
Замена
С. Сингх
️️️️
К. Прегер
87'
Замена
S. Güler
️️️️
С. Василиадис
87'
85'
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Э. Саад
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ж. Брумадо
80'
73'
Замена
К. Меткалф
️️️️
О. Афолаян
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
C. Kinsombi
66'
Замена
К. Шумахер
️️️️
N. Fröling
65'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
39'
Желтая карточка
O. Hüsing
37'
23'
ГОЛ! 1:3!
О. Афолаян
Пас отдал
Э. Саад
19'
ГОЛ! 1:2!
М. Хартель
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Салиакас
Пас отдал
Э. Смит
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Брумадо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
4
Дамиан Россбах
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Хауке Валь
ЦФ
11
Элиас Саад
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
38
Elias Höftmann
ВР
34
Jannis Lang
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
9
Сарпит Сингх
ЦП
8
Simon Rhein
ЦП
14
Яник Бахман
ЦП
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
24
Конор Меткалф
ОП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
3-2-5
16
ван дер Верфф
5
7
19
Василиадис
14
10
Прегер
25
Колке
74
Брумадо
16
19
Россипал
2-3-1-4
22
Васили
2
Салиакас
29
Треу
5
Метс
36
Ирвин
8
Смит
10
Хартель
21
Афолаян
19
Эггештайн
11
Саад
6
Валь
10
Прегер
9
Сингх
9
Сингх
10
Прегер
16
10
Шумахер
10
Шумахер
16
7
9
Переа
9
Переа
7
19
Василиадис
22
22
19
Василиадис
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
21
Афолаян
24
Меткалф
24
Меткалф
21
Афолаян
11
Саад
14
Аменидо
14
Аменидо
11
Саад
Остались в запасе
Ганза
Санкт-Паули
1
Нильс Кербер
ВР
38
Elias Höftmann
ВР
34
Jannis Lang
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
14
Яник Бахман
ЦП
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
38
Elias Höftmann
ВР
34
Jannis Lang
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
14
Яник Бахман
ЦП
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Ганза - Санкт-Паули
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Робин Браун
(Вупперталь)
Стадион:
Остзеештадион
Новости команд
Все
Ганза
Санкт-Паули
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+