Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганза - Ганновер-96
Ганза - Ганновер-96: обзор матча 19 августа 2023
Ганза
19.08.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ганновер-96
58'
Ф. Нойман (АГ)
22'
Ф. Нойман
87'
С. Тойхерт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Ганновер-96
Желтая карточка
А. Россипал
90'
+11
90'
+10
Желтая карточка
Я. Люрс
Желтая карточка
С. Ингелссон
90'
+8
90'
+4
Замена
Я. Люрс
️️️️
Л. Шауб
90'
+2
Замена
E. Brooklyn
️️️️
Д. Кен
Замена
L. Hinterseer
️️️️
N. Fröling
90'
Замена
S. Güler
️️️️
К. Шумахер
90'
87'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Тойхерт
71'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Н. Тресольди
70'
Замена
E. Leopold
️️️️
М. Кристиансен
Замена
С. Василиадис
️️️️
D. Dressel
65'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
К. Прегер
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Нойман
58'
Желтая карточка
Д. Россбах
38'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нойман
Пас отдал
Ф. Кунце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
25
Маркус Колке
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
10
Кевин Шумахер
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
8
Enzo Leopold
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
1-2-5
16
ван дер Верфф
14
Бахман
14
16
4
Россбах
19
Россипал
7
10
Шумахер
3-3-2-2
20
Цилер
23
Хальстенберг
26
Арри-Мби
5
Нойман
23
Дем
6
Кунце
17
Кен
13
Кристиансен
21
Шауб
7
Тресольди
36
Тойхерт
14
19
Василиадис
19
Василиадис
14
10
Шумахер
22
22
10
Шумахер
16
16
16
16
10
Прегер
9
Переа
9
Переа
10
Прегер
21
Шауб
49
Люрс
49
Люрс
21
Шауб
13
Кристиансен
8
8
13
Кристиансен
17
Кен
14
14
17
Кен
7
Тресольди
7
Нильсен
7
Нильсен
7
Тресольди
Остались в запасе
Ганза
Ганновер-96
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
30
Лео Вайнкауф
ВР
2
Сеи Муроя
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
2
Сеи Муроя
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Ганза - Ганновер-96
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Новости команд
Все
Ганза
Ганновер-96
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+