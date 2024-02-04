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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганновер-96 - Ганза
Ганновер-96 - Ганза: обзор матча 04 февраля 2024
Ганновер-96
04.02.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Ганза
4'
К. Шумахер (АГ)
78'
М. Хальстенберг
45+5'
К. Прегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - Ганза
90'
+6
Желтая карточка
К. Стафилидис
Желтая карточка
Р. Цилер
90'
+5
Желтая карточка
С. Муроя
90'
+2
Замена
Б. Арри-Мби
️️️️
С. Эрнст
90'
Красная карточка
М. Хальстенберг
89'
89'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
К. Прегер
80'
Замена
С. Сингх
️️️️
C. Kinsombi
Замена
С. Тойхерт
️️️️
E. Leopold
80'
79'
Замена
J. Lang
️️️️
N. Fröling
79'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Я. Бахман
ГОЛ! 2:1!
М. Хальстенберг
Пас отдал
Д. Кен
78'
Желтая карточка
Ф. Нойман
72'
69'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
Ж. Брумадо
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Н. Тресольди
67'
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
К. Прегер
Желтая карточка
E. Leopold
36'
29'
Желтая карточка
Я. Бахман
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Шумахер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
(К)
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Ганза
25
Маркус Колке
(К)
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
14
Яник Бахман
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
16
Nils Fröling
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Ганза
30
Марко Йоханссон
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
34
Jannis Lang
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
8
Simon Rhein
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
4-1-2-3
20
Цилер
23
Хальстенберг
17
Кен
5
Нойман
2
Муроя
6
Кунце
15
Эрнст
8
29
7
Тресольди
7
Нильсен
4-2-1-3
25
Колке
16
ван дер Верфф
5
7
19
Россипал
14
Бахман
14
10
Шумахер
74
Брумадо
10
Прегер
16
15
Эрнст
26
Арри-Мби
26
Арри-Мби
15
Эрнст
7
Тресольди
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
7
Тресольди
8
36
Тойхерт
36
Тойхерт
8
14
Бахман
3
Стафилидис
3
Стафилидис
14
Бахман
16
34
34
16
7
9
Сингх
9
Сингх
7
10
Прегер
9
Переа
9
Переа
10
Прегер
74
Брумадо
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
74
Брумадо
Остались в запасе
Ганновер-96
Ганза
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
30
Марко Йоханссон
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Остались в запасе
30
Марко Йоханссон
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
8
Simon Rhein
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Ганновер-96 - Ганза
4
1
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
13
Офсайды
2
2
Количество передач
386
254
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
64
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Alexander Sather, Germany
Стадион:
Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover
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