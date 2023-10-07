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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гройтер Фюрт - Ганза
Гройтер Фюрт - Ганза: обзор матча 07 октября 2023
Гройтер Фюрт
07.10.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ганза
33'
Д. Россбах (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Ганза
90'
+2
Желтая карточка
Я. ван дер Верфф
Желтая карточка
Ю. Грин
85'
82'
Замена
S. Güler
️️️️
К. Шумахер
82'
Замена
С. Сингх
️️️️
К. Прегер
Замена
Д. Србени
️️️️
Т. Лемперле
75'
69'
Желтая карточка
L. Hinterseer
67'
Желтая карточка
К. Прегер
Замена
А. Зиб
️️️️
Д. Абиама
58'
57'
Желтая карточка
М. Колке
46'
Замена
N. Fröling
️️️️
С. Ингелссон
46'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Х. Хосе Переа
46'
Замена
C. Kinsombi
️️️️
С. Василиадис
45'
+3
Желтая карточка
С. Ингелссон
44'
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
37'
Желтая карточка
А. Россипал
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Россбах
33'
Замена
У. Хаддади
️️️️
Н. Гисельман
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
66
Maximilian Dietz
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Ганза
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
14
Dennis Dressel
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
7
Деннис Србени
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
7
Nico Neidhart
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
4-3-3
40
Урбиг
17
Гисельман
27
Иттер
4
2
Аста
66
18
Вагнер
37
Грин
18
Абиама
19
Лемперле
10
Хргота
1-2-1-5
16
ван дер Верфф
14
19
Василиадис
10
Шумахер
4
Россбах
9
Переа
6
Ингелссон
10
Прегер
25
Колке
17
Гисельман
4
Хаддади
4
Хаддади
17
Гисельман
19
Лемперле
7
Србени
7
Србени
19
Лемперле
18
Абиама
9
Зиб
9
Зиб
18
Абиама
19
Василиадис
7
7
19
Василиадис
10
Прегер
9
Сингх
9
Сингх
10
Прегер
6
Ингелссон
16
16
6
Ингелссон
10
Шумахер
22
22
10
Шумахер
9
Переа
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Переа
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Ганза
1
Андреас Линде
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
7
Nico Neidhart
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
7
Nico Neidhart
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Гройтер Фюрт - Ганза
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
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Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
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Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
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