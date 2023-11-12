Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Магдебург - Ганза
Магдебург - Ганза: обзор матча 12 ноября 2023
Магдебург
12.11.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Ганза
4'
Х. Бокхорн
46'
D. Dressel
86'
К. Кремпицки (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Ганза
90'
+7
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Ж. Брумадо
90'
+4
Желтая карточка
С. Василиадис
Желтая карточка
К. Кремпицки
90'
+3
90'
+3
Замена
O. Hüsing
️️️️
N. Fröling
Желтая карточка
T. Ito
90'
+1
Замена
T. Ito
️️️️
Х. Чека
90'
86'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
К. Кремпицки
Замена
К. Амаечи
️️️️
Л. Шулер
84'
Замена
A. Arslan
️️️️
А. Конде
84'
75'
Замена
S. Güler
️️️️
С. Ингелссон
75'
Замена
К. Шумахер
️️️️
C. Kinsombi
73'
Желтая карточка
С. Ингелссон
Желтая карточка
Х. Чека
73'
46'
ГОЛ! 1:1!
D. Dressel
Пас отдал
N. Fröling
ГОЛ! 1:0!
Х. Бокхорн
Пас отдал
Х. Чека
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
8
Silas Gnaka
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
6
Амара Конде
(К)
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
18
Лука Шулер
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
13
Коннор Кремпицки
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Ганза
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
8
Simon Rhein
ЦП
14
Яник Бахман
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
4-1-1-5
12
Пиччини
8
19
Белл Белл
7
Бокхорн
6
Конде
30
Чека
1
23
Атик
13
Кремпицки
15
Хебер
18
Шулер
3-2-5
16
ван дер Верфф
15
Дэвид
7
19
Василиадис
14
25
Колке
6
Ингелссон
16
19
Россипал
4
Россбах
18
Шулер
10
Амаечи
10
Амаечи
18
Шулер
30
Чека
17
17
30
Чека
6
Конде
70
70
6
Конде
16
5
5
16
7
10
Шумахер
10
Шумахер
7
74
Брумадо
9
Переа
9
Переа
74
Брумадо
6
Ингелссон
22
22
6
Ингелссон
Остались в запасе
Магдебург
Ганза
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
Главный тренер
Петрик Сандер
1
Нильс Кербер
ВР
8
Simon Rhein
ЦП
14
Яник Бахман
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
15
Malcolm Cacutalua
ЦЗ
24
Tarek Chahed
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
8
Simon Rhein
ЦП
14
Яник Бахман
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Магдебург - Ганза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Авнет Арена
Новости команд
Все
Магдебург
Ганза
Кубок Германии. «Бавария» без Кейна побила «Магдебург» (6:1), у Олисе 2+1
29 октября
«Бавария» – «Магдебург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Баварии» и «Магдебурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Магдебург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025
2025.12.02 21:50
«РБ Лейпциг» – «Магдебург»: прогноз и ставки на матч 2 декабря 2025 с коэффициентом 1.72
2025.12.01 09:27
Кубок Германии. «Бавария» без Кейна побила «Магдебург» (6:1), у Олисе 2+1
29 октября
«Бавария» – «Магдебург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Баварии» и «Магдебурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Магдебург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025
2025.12.02 21:50
«РБ Лейпциг» – «Магдебург»: прогноз и ставки на матч 2 декабря 2025 с коэффициентом 1.72
2025.12.01 09:27
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+