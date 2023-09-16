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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганза - Фортуна
Ганза - Фортуна: обзор матча 16 сентября 2023
Ганза
16.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Фортуна
45'
Я. ван дер Верфф
17'
Х. Цолис
35'
А. Хоффманн
87'
Й. Немец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Фортуна
Замена
C. Kinsombi
️️️️
Я. Бахман
88'
87'
ГОЛ! 1:3!
Й. Немец
Пас отдал
И. Йоуханнессон
80'
Желтая карточка
T. Christopher Oberdorf
74'
Замена
T. Christopher Oberdorf
️️️️
М. Циммерманн
74'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Вермей
Замена
N. Fröling
️️️️
С. Ингелссон
67'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
К. Прегер
67'
62'
Замена
Й. Немец
️️️️
Х. Цолис
62'
Замена
А. Танака
️️️️
С. Аппелькамп
Желтая карточка
D. Dressel
57'
53'
Замена
Д. Зиберт
️️️️
А. Хоффманн
Желтая карточка
К. Шумахер
51'
47'
Желтая карточка
Я. Энгельхардт
Замена
К. Шумахер
️️️️
Д. Россбах
46'
ГОЛ! 1:2!
Я. ван дер Верфф
45'
35'
ГОЛ! 0:2!
А. Хоффманн
Пас отдал
J. de Wijs
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Цолис
Пас отдал
И. Йоуханнессон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
14
Dennis Dressel
ЦП
14
Яник Бахман
ЦП
25
Маркус Колке
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
10
Кевин Шумахер
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
22
Ао Танака
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
2-2-5
16
ван дер Верфф
15
Дэвид
14
14
Бахман
6
Ингелссон
4
Россбах
19
Россипал
7
10
Прегер
3-4-2-1
33
Кастенмайер
4
Хоффманн
30
25
Циммерманн
30
Клаус
16
Энгельхардт
8
Йоуханнессон
8
8
Аппелькамп
17
Цолис
9
Вермей
14
Бахман
7
7
14
Бахман
4
Россбах
10
Шумахер
10
Шумахер
4
Россбах
6
Ингелссон
16
16
6
Ингелссон
10
Прегер
74
Брумадо
74
Брумадо
10
Прегер
4
Хоффманн
5
Зиберт
5
Зиберт
4
Хоффманн
25
Циммерманн
15
15
25
Циммерманн
8
Аппелькамп
22
Танака
22
Танака
8
Аппелькамп
9
Вермей
10
Гинчек
10
Гинчек
9
Вермей
17
Цолис
11
Немец
11
Немец
17
Цолис
Остались в запасе
Ганза
Фортуна
1
Нильс Кербер
ВР
19
Себастьян Василиадис
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
19
Себастьян Василиадис
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Ганза - Фортуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
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