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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гамбург - Ганза
Гамбург - Ганза: обзор матча 03 сентября 2023
Гамбург
03.09.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ганза
45+6'
Л. Рейс
48'
Л. Бенеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Ганза
Замена
М. Хейер
️️️️
Л. Рейс
90'
+1
84'
Желтая карточка
C. Kinsombi
83'
Желтая карточка
N. Neidhart
Желтая карточка
И. ван дер Бремпт
80'
Замена
И. Ферай
️️️️
Л. Бенеш
77'
Замена
А. Немет
️️️️
Р. Глатцель
77'
74'
Замена
С. Василиадис
️️️️
К. Прегер
74'
Замена
N. Fröling
️️️️
Д. Россбах
74'
Замена
S. Güler
️️️️
D. Dressel
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Ж. Домпе
64'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Б. Джатта
64'
Желтая карточка
Б. Джатта
57'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бенеш
Пас отдал
Л. Рейс
48'
46'
Замена
C. Kinsombi
️️️️
К. Шумахер
46'
Замена
Й. Дэвид
️️️️
С. Ингелссон
ГОЛ! 1:0!
Л. Рейс
Пас отдал
Ж. Домпе
45'
+6
40'
Желтая карточка
К. Шумахер
32'
Желтая карточка
С. Ингелссон
19'
Желтая карточка
К. Прегер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
15
Людовит Рейс
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Ганза
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
25
Маркус Колке
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
10
Кевин Шумахер
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
31
Матео Рааб
ВР
5
Мориц Хейер
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
4-3-1-2
1
Фернандес
28
Мухайм
4
Шонлау
6
Хаджикадунич
20
ван дер Бремпт
15
Рейс
28
Мефферт
8
Бенеш
91
Домпе
19
Глатцель
18
Джатта
1-2-5
16
ван дер Верфф
14
Бахман
14
6
Ингелссон
4
Россбах
19
Россипал
7
10
Шумахер
15
Рейс
5
Хейер
5
Хейер
15
Рейс
8
Бенеш
10
Ферай
10
Ферай
8
Бенеш
18
Джатта
21
Озтюнали
21
Озтюнали
18
Джатта
91
Домпе
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
91
Домпе
19
Глатцель
90
Немет
90
Немет
19
Глатцель
6
Ингелссон
15
Дэвид
15
Дэвид
6
Ингелссон
10
Шумахер
7
7
10
Шумахер
10
Прегер
19
Василиадис
19
Василиадис
10
Прегер
4
Россбах
16
16
4
Россбах
14
22
22
14
Остались в запасе
Гамбург
Ганза
12
Том Миккель
ВР
31
Матео Рааб
ВР
5
Элайджа Кран
ОП
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
31
Матео Рааб
ВР
5
Элайджа Кран
ОП
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Гамбург - Ганза
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
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