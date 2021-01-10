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Дамиан Кадзиор
Статистика
Дамиан Кадзиор - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1992 (34)
#92 | Полузащитник
175 см
Польша
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Польша. Экстракласа 2024/2025
Польша. Экстракласа 2023/2024
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2021
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
2 : 0
03.01.2021
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
1 : 1
29.12.2020
Эйбар
1' - 81'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
13.12.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0 : 0
07.12.2020
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0 : 2
30.11.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
0 : 0
22.11.2020
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
1 : 1
07.11.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0 : 2
30.10.2020
Кадис
75' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
0 : 1
24.10.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
0 : 0
18.10.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1 : 2
03.10.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0 : 1
30.09.2020
Эльче
74' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
1 : 2
27.09.2020
Атлетик
1' - 46'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2 : 1
19.09.2020
Эйбар
84' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0 : 0
12.09.2020
Сельта
61' - 90'
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