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    Дамиан Кадзиор - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Дамиан
    Фамилия Кадзиор
    Команда Эйбар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июня 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,70
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    03.01.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:0 Гранада (Гранада)
    29.12.2020 1' -81' Барселона (Барселона) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    13.12.2020 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    07.12.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    30.11.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Эйбар (Эйбар)
    22.11.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    07.11.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    30.10.2020 75' -90' Эйбар (Эйбар) 0:2 Кадис (Кадис)
    24.10.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:1 Эйбар (Эйбар)
    18.10.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Осасуна (Памплона)
    03.10.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    30.09.2020 74' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Эльче (Эльче)
    27.09.2020 1' -46' Эйбар (Эйбар) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    19.09.2020 84' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    12.09.2020 61' -90' Эйбар (Эйбар) 0:0 Сельта (Виго)
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