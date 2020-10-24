Дамиан Кадзиор - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Дамиан
|Фамилия
|Кадзиор
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,70
млн
|Имя
|Дамиан
|Фамилия
|Кадзиор
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|29.12.2020
|1' -81'
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|07.12.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|30.11.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Эйбар (Эйбар)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|30.10.2020
|75' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Эйбар (Эйбар)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|30.09.2020
|74' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|27.09.2020
|1' -46'
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|19.09.2020
|84' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|12.09.2020
|61' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Сельта (Виго)