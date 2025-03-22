Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Реал
Браим Диас
Новости
€ 35 млн
Браим Диас - новости
Реал
3 августа 1999 (27), Малага
#21 | Полузащитник
170 см
Марокко | Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Браима из «Реала» едва не избили в раздевалке сборной Марокко
26 марта
1
Мбаппе забил «Вильярреалу» паненкой и посвятил гол Браиму Диасу
25 января
Диас впервые прокомментировал незабитый пенальти в финале Кубка Африки
19 января
Нагучев заявил, что Диас специально не забил пенальти в финале Кубка Африки
19 января
Вратарь Сенегала прокомментировал подозрения, что Диас не забил пенальти специально
19 января
Фото
Форвард «Реала» Диас не забил пенальти на 24-й добавленной минуте финала Кубка Африки, ударив паненкой
19 января
6
Игрок «Реала» установил рекорд Кубка Африки
9 января
Топ-10 самых подорожавших футболистов Примеры
2025.03.22 00:24
Браим Диас назвал лучшую команду в истории футбола
2025.02.12 21:07
Мбаппе, Беллингем и Диас могут пропустить ближайшие матчи «Реала»
2024.11.28 16:05
Примера. Гол Эндрика помог «Реалу» разгромить «Вальядолид» (3:0)
2024.08.25 20:00
1
Фото
Самые подорожавшие футболисты мира
2024.04.02 00:24
1
Полузащитник «Реала» Браим Диас выбрал сборную, за которую будет играть
2024.03.11 11:59
1
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2024.02.15 08:20
3
Браим вернулся из «Милана» в «Реал»
2023.06.10 14:42
1
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2023.04.13 07:26
«Реал» определился с заменой для Асенсио
2022.09.26 21:12
«Милан» сообщил о заражении Браима коронавирусом
2021.10.16 10:30
Фото
«Милан» продлил аренду Браима на два года
2021.07.19 19:50
«Милан» договорился с «Реалом» о продлении аренды Браима Диаса
2021.07.18 17:32
«Милан» заинтересован в выкупе у «Реала» Браима Диаса
2021.02.13 10:35
Фото
Браим Диас перешел из «Реала» в «Милан»
2020.09.04 21:45
Журналист Романо: «Реал» и «Милан» близки к завершению сделки по Браиму Диасу
2020.08.26 15:22
2
Журналист Романо: «Милан» ведет переговоры с «Реалом» об аренде Диаса
2020.08.25 09:14
1
AS: «Реал» летом планирует продать четыре-пять игроков
2020.03.28 13:14
1
«Хетафе» хочет арендовать у «Реала» Браима
2020.01.05 11:17
2
AS: «Реал» не будет покупать игроков зимой. Мариано и Браим покинут клуб
2020.01.03 13:56
4
Полузащитник «Реала» Браим Диас снова получил травму. Он не играл более месяца
2019.08.21 01:34
1
Marca: «Реал» хочет продать Васкеса и отдать Диаса в аренду
2019.06.16 01:29
Де Лигт, Доннарумма, Винисиус и Лунин вошли в расширенный список претендентов на Golden Boy
2019.06.15 23:54
1
1
2
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
Видео
Сафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
2
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
1
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
4
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
7
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+