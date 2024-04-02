Самые подорожавшие футболисты мира

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших игроков по итогам весеннего обновления.
Лидером стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, подорожавший на 29 миллионов евро.
- Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») – 35 миллионов евро (+29 млн);
- Пау Кубарси («Барселона») – 25 миллионов евро (+23,5 млн);
- Александар Павлович («Бавария») – 25 миллионов евро (+23 млн);
- Фил Фоден («Манчестер Сити») – 130 миллионов евро (+20 млн);
- Саму Омородион («Алавес») – 40 миллионов евро (+20 млн);
- Кенан Йилдыз («Ювентус») – 30 миллионов евро (+20 млн);
- Игор Тиаго («Брюгге») – 25 миллионов евро (+19 млн);
- Ламин Ямаль («Барселона») – 75 миллионов евро (+15 млн);
- Айван Тони («Брентфорд») – 50 миллионов евро (+15 млн);
- Лени Йоро («Лилль») – 40 миллионов евро (+ 15 млн);
- Браим Диас («Реал») – 35 миллионов евро (+15 млн).