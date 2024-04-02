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    Самые подорожавшие футболисты мира

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших игроков по итогам весеннего обновления.

    Лидером стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, подорожавший на 29 миллионов евро.

    1. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») – 35 миллионов евро (+29 млн);
    2. Пау Кубарси («Барселона») – 25 миллионов евро (+23,5 млн);
    3. Александар Павлович («Бавария») – 25 миллионов евро (+23 млн);
    4. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 130 миллионов евро (+20 млн);
    5. Саму Омородион («Алавес») – 40 миллионов евро (+20 млн);
    6. Кенан Йилдыз («Ювентус») – 30 миллионов евро (+20 млн);
    7. Игор Тиаго («Брюгге») – 25 миллионов евро (+19 млн);
    8. Ламин Ямаль («Барселона») – 75 миллионов евро (+15 млн);
    9. Айван Тони («Брентфорд») – 50 миллионов евро (+15 млн);
    10. Лени Йоро («Лилль») – 40 миллионов евро (+ 15 млн);
    11. Браим Диас («Реал») – 35 миллионов евро (+15 млн).

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    Источник: Transfermarkt

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    02.04.2024 00:24
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    Комментарии (1)
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    1712032298
    Странно, Чалова нет...(:)
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