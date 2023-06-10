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    Браим вернулся из «Милана» в «Реал»

    «Реал» объявил о возвращении полузащитника Браима Диаса из аренды в «Милане».

    23-летний футболист выступал за итальянский клуб на протяжении трех сезонов – с сентября 2020 года.

    В активе испанца 124 матча, 18 голов и 15 ассистов.

    • «Реал» купил Браима в январе 2019-го у «Манчестер Сити» за 17 миллионов евро.
    • После возвращения из аренды он продлит контракт с мадридским клубом до 2027 года.

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    Источник: сайт «Реала»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1309

      mama1991 3 часа назад

      перес красава, обкатал малого, теперь это реальная замена кросу и модричу. малой очень живой, с такими партнерами как в реале, будет еще лучше смотреться.

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      Рейтинг: +701

      Октавиус > mama1991 2 часа назад

      это скорее замена для Асенсио, Модрич с Кроссом здесь вообще не при чем

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      Рейтинг: +1309

      mama1991 > Октавиус 51 минуту назад

      асенсио играл на другой позиции

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      Рейтинг: +1515

      Болотоход > mama1991 1 минуту назад

      Сыроват он! Играет под настроение!

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      Рейтинг: +14563

      Skull_Boy 3 часа назад

      Скамейка ждет

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