Браим вернулся из «Милана» в «Реал»

«Реал» объявил о возвращении полузащитника Браима Диаса из аренды в «Милане».

23-летний футболист выступал за итальянский клуб на протяжении трех сезонов – с сентября 2020 года.

В активе испанца 124 матча, 18 голов и 15 ассистов.