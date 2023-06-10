Браим вернулся из «Милана» в «Реал»

перес красава, обкатал малого, теперь это реальная замена кросу и модричу. малой очень живой, с такими партнерами как в реале, будет еще лучше смотреться.
«Реал» объявил о возвращении полузащитника Браима Диаса из аренды в «Милане».
23-летний футболист выступал за итальянский клуб на протяжении трех сезонов – с сентября 2020 года.
В активе испанца 124 матча, 18 голов и 15 ассистов.
- «Реал» купил Браима в январе 2019-го у «Манчестер Сити» за 17 миллионов евро.
- После возвращения из аренды он продлит контракт с мадридским клубом до 2027 года.
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