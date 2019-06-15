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    Marca: «Реал» хочет продать Васкеса и отдать Диаса в аренду

    Два футболиста «Реала» могут покинуть команду летом. По информации Marca, клуб готов продать 27-летнего полузащитника Лукаса Васкеса и отпустить в аренду 19-летнего хавбека Браима Диаса.

    Главный тренер команды Зинедин Зидан хочет, чтобы Диас получал больше игрового времени в аренде и готов отпустить его в другой клуб.

    Сообщается, что Васкес не намерен покидать команду и хочет бороться за место в основном составе.

    • В прошедшем сезоне Васкес провел 31 матч за «Реал», забил один гол и отдал три ассиста.
    • Диас провел девять игр, забил один гол и отдал два ассиста.

    Источник: Marca

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