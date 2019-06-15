Marca: «Реал» хочет продать Васкеса и отдать Диаса в аренду

Два футболиста «Реала» могут покинуть команду летом. По информации Marca, клуб готов продать 27-летнего полузащитника Лукаса Васкеса и отпустить в аренду 19-летнего хавбека Браима Диаса.

Главный тренер команды Зинедин Зидан хочет, чтобы Диас получал больше игрового времени в аренде и готов отпустить его в другой клуб.

Сообщается, что Васкес не намерен покидать команду и хочет бороться за место в основном составе.