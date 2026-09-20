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Ла Лига 2026/2027
Команды
Реал
Браим Диас
Статистика
€ 35 млн
Браим Диас - статистика
Реал
3 августа 1999 (27), Малага
#21 | Полузащитник
170 см
Марокко | Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
68' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
2 : 1
08.09.2026
Интер
1' - 79'
14'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4 : 0
30.08.2026
Малага
1' - 65'
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Испания. Примера 2019/2020
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Испания. Примера 2018/2019
Суперкубок Англии 2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
68' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4 : 0
30.08.2026
Малага
1' - 65'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
26.08.2026
Реал Сосьедад
78' - 90'
90'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
22.08.2026
Реал
Был в запасе
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