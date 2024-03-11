Полузащитник «Реала» Браим Диас выбрал сборную, за которую будет играть

Полузащитник «Реала» Браим Диас принял окончательное решение выступать за сборную Марокко. По данным Marca, Королевская федерация футбола Испании не проявила особой заинтересованности в футболисте.
Таким образом, Браим Диас может дебютировать за Марокко уже в этом месяце, если его вызовут на домашние товарищеские матчи с Анголой (22 марта) и Мавританией (26 марта).
- Родители хавбека – марокканцы, родившиеся в Испании. Сам Браим Диас родился в Малаге. Его бабушка по линии отца родом из Марокко.
- Ранее он выступал за юношеские и молодежную сборные Испании.
- Также на счету Диаса участие в 1 товарищеском матче за первую сборную Испании в 2021 году.
- В этом сезоне хавбек провел за «Реал» 32 матча, забил 8 голов, отдал 4 передачи.