Полузащитник «Реала» Браим Диас выбрал сборную, за которую будет играть

Полузащитник «Реала» Браим Диас принял окончательное решение выступать за сборную Марокко. По данным Marca, Королевская федерация футбола Испании не проявила особой заинтересованности в футболисте.

Таким образом, Браим Диас может дебютировать за Марокко уже в этом месяце, если его вызовут на домашние товарищеские матчи с Анголой (22 марта) и Мавританией (26 марта).