Полузащитник «Реала» Браим Диас снова получил травму. Он не играл более месяца

Полузащитник «Реала» Браим Диас вновь выбыл из строя из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы.
По информации AS, Диас пропустит от трех до четырех недель.
До этого 20-летний испанец более месяца восстанавливался после травмы двуглавой мышцы левого бедра.
- «Реал» купил Браима у «Манчестер Сити» в январе этого года.
- Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
- Хавбек провел 11 матчей в составе столичной команды, забил один гол и сделал две результативные передачи.