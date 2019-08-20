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    Полузащитник «Реала» Браим Диас снова получил травму. Он не играл более месяца

    Полузащитник «Реала» Браим Диас вновь выбыл из строя из-за травмы.

    Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы.

    По информации AS, Диас пропустит от трех до четырех недель.

    До этого 20-летний испанец более месяца восстанавливался после травмы двуглавой мышцы левого бедра.

    • «Реал» купил Браима у «Манчестер Сити» в январе этого года.
    • Сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
    • Хавбек провел 11 матчей в составе столичной команды, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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