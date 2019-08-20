Полузащитник «Реала» Браим Диас снова получил травму. Он не играл более месяца

Полузащитник «Реала» Браим Диас вновь выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы.

По информации AS, Диас пропустит от трех до четырех недель.

До этого 20-летний испанец более месяца восстанавливался после травмы двуглавой мышцы левого бедра.