Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тристан Нидам - статистика

Завершил карьеру
6 ноября 1999 (26)
#16 | Полузащитник
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
06.05.2018
Мидлсбро
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
0 : 4
28.04.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ипсвич Таун
0 : 4
21.04.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
14.04.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
10.04.2018
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Брентфорд
1 : 0
07.04.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
13.03.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
10.03.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ипсвич Таун
4 : 2
02.12.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
22.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Халл Сити
2 : 2
18.11.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
04.11.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бертон Альбион
1 : 2
28.10.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
22.10.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
14.10.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
1 : 3
30.09.2017
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ипсвич Таун
5 : 2
26.09.2017
Сандерленд
Был в запасе
85'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Лидс
3 : 2
23.09.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
16.09.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
26.08.2017
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
19.08.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
3 : 4
15.08.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Барнсли
1 : 2
12.08.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
05.08.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
3
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Акинфеев ответил, почему до сих пор не завершил карьеру
00:22
1
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
4
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+