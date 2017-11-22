Тристан Нидам - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Тристан
|Фамилия
|Нидам
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Тристан
|Фамилия
|Нидам
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|45'
|28.04.2018
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:4
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|21.04.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:4
|Астон Вилла (Бирмингем)
|14.04.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|10.04.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|07.04.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.03.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|4:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22.11.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|18.11.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:0
|Престон (Престон)
|28.10.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|22.10.2017
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|14.10.2017
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|30.09.2017
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.09.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|5:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|85'
|23.09.2017
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Фулхэм (Лондон)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Брентфорд (Лондон)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:4
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|12.08.2017
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|05.08.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)