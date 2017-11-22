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    Тристан Нидам - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Тристан
    Фамилия Нидам
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 ноября 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 12 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    45'
    28.04.2018 1' -90' Рединг (Рединг) 0:4 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    21.04.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:4 Астон Вилла (Бирмингем)
    14.04.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    10.04.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Барнсли (Барнсли)
    07.04.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    13.03.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    10.03.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    02.12.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 4:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.11.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    18.11.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.11.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:0 Престон (Престон)
    28.10.2017 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    22.10.2017 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    14.10.2017 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    30.09.2017 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    26.09.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 5:2 Сандерленд (Сандерленд)
    85'
    23.09.2017 1' -90' Лидс (Лидс) 3:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    16.09.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Болтон (Болтон)
    26.08.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Фулхэм (Лондон)
    19.08.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Брентфорд (Лондон)
    15.08.2017 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:4 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    12.08.2017 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    05.08.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
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