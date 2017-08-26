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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Фулхэм
Ипсвич Таун - Фулхэм: обзор матча 26 августа 2017
Ипсвич Таун
26.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
35'
Н. Кебану
52'
Р. Фонте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Фулхэм
52'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фонте
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кебану
Пас отдал
Р. Фредерикс
Желтая карточка
Д. Йорфа
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-2-3
33
Биалковски
30
Кенлок
12
Спенс
2
Йорфа
3
Кнудсен
18
Уорд
8
Скьюз
20
Сирс
14
Гарнер
17
МакГолдрик
4-4-1-1
27
Баттон
2
Фредерикс
3
Рим
26
Калас
30
Сессеньон
29
МакДональд
10
Йохансен
10
Кэрни
9
Ожо
92
Кебану
17
Фонте
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Фулхэм
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Марсело Джалу
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ипсвич Таун - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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