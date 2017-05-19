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Али Малль
Статистика
Али Малль - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1998 (28), Бамако
#11 | Полузащитник
175 см
Мали
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
1 : 2
19.05.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2 : 1
13.05.2017
Гранада
64' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
0 : 4
06.05.2017
Реал
1' - 18'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.04.2017
Гранада
1' - 64'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
0 : 2
25.04.2017
Малага
54' - 90'
72'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
2 : 0
21.04.2017
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Спортинг
3 : 1
19.03.2017
Гранада
76' - 90'
86'
Испания. Примера, 27 тур
Гранада
0 : 1
11.03.2017
Атлетико
86' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
2 : 1
01.03.2017
Алавес
82' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
4 : 0
13.02.2017
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
1 : 0
06.02.2017
Лас-Пальмас
1' - 76'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
2 : 0
28.01.2017
Гранада
1' - 81'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
3 : 1
21.01.2017
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
1 : 1
15.01.2017
Осасуна
Был в запасе
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