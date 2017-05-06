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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал
Гранада - Реал: обзор матча 06 мая 2017
Гранада
06.05.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 36 тур
0 : 4
Завершен
Реал
3'
Х. Родригес
11'
Х. Родригес
30'
А. Мората
35'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал
Желтая карточка
С. Ингасон
88'
77'
Замена
М. Диас
️️️️
Л. Васкес
69'
Замена
Иско
️️️️
Каземиро
59'
Замена
К. Бензема
️️️️
М. Асенсио
Замена
Д. Ломбан
️️️️
Р. Крхин
45'
35'
ГОЛ! 0:4!
А. Мората
30'
ГОЛ! 0:3!
А. Мората
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
А. Малль
18'
11'
ГОЛ! 0:2!
Х. Родригес
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Рене Крхин
ЛП
11
Али Малль
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Викторьен Ангбан
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Реал
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЛП
5
Каземиро
ОП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
Реал
1
Рубен Янес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-3-1-2
13
Очоа
27
Силва
15
Ингасон
18
Онгла
20
Фулкье
21
Крхин
11
Малль
7
Ангбан
8
Перейра
20
Рамос
7
Куэнка
4-1-1-3-1
1
Касилья
13
Данило
6
Начо
93
Рамос
17
Коэнтрау
5
Каземиро
8
Ковачич
17
Васкес
23
Родригес
10
Асенсио
21
Мората
21
Крхин
18
Ломбан
18
Ломбан
21
Крхин
11
Малль
4
Уче
4
Уче
11
Малль
5
Каземиро
22
Иско
22
Иско
5
Каземиро
17
Васкес
9
Диас
9
Диас
17
Васкес
10
Асенсио
9
Бензема
9
Бензема
10
Асенсио
Остались в запасе
Гранада
Реал
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
1
Рубен Янес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Гранада - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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