Мохаммед Кадири - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Кадири
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Кадири
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|67' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|06.12.2021
|72' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|78'
|27.11.2021
|1' -68'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Десна (Чернигов)
|19.11.2021
|65' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:6
|Динамо (Киев)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|4:3
|Рух (Львов)
|18.10.2021
|1' -46'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Верес (Ривне)
|02.10.2021
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|27.09.2021
|1' -71'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Ингулец (Петрово)
|19.09.2021
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|3:0
|Черноморец (Одесса)
|12.09.2021
|1' -90'
|Минай (Минай)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|21.08.2021
|1' -89'
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|16.08.2021
|1' -89'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:3
|Черноморец (Одесса)
|06.08.2021
|1' -89'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Черноморец (Одесса)
|31.07.2021
|1' -89'
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Днепр-1 (Днепр)