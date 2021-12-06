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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Черноморец
Днепр-1 - Черноморец: обзор матча 06 декабря 2021
Днепр-1
06.12.2021, понедельник, 20:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
20'
А. Пихаленок
64'
А. Довбик (П)
74'
Д. Игнатенко
12'
Е. Исаенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Черноморец
Замена
М. Чуже
️️️️
Н. Джурасек
90'
78'
Желтая карточка
М. Кадири
ГОЛ! 3:1!
Д. Игнатенко
Пас отдал
А. Довбик
74'
72'
Замена
М. Кадири
️️️️
Б. Вачиберадзе
Замена
В. Лучкевич
️️️️
Н. Кравченко
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Довбик
64'
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
А. Назаренко
55'
Желтая карточка
А. Назаренко
54'
41'
Желтая карточка
Г. Цитаишвили
33'
Желтая карточка
Б. Вачиберадзе
ГОЛ! 1:1!
А. Пихаленок
20'
Желтая карточка
Н. Монте
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
Е. Исаенко
Пас отдал
Д. Кузик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
77
Валентин Кожокару
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
30
Невен Джурасек
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Черноморец
17
Денис Кузик
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
22
Илья Путря
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
99
Билл
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
17
Роман Вантух
ЦП
45
Максим Брагару
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
6
Богдан Белошевский
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
3-3-4
77
Кожокару
5
Сваток
20
Монте
4
Кравченко
8
Пихаленок
7
Назаренко
77
Игнатенко
44
Дубинчак
30
Джурасек
9
Довбик
11
Гуцуляк
2-3-1-5
17
Кузик
40
Биловар
10
Авагимян
8
Вачиберадзе
8
Смирный
14
Цитаишвили
22
Путря
19
Ванат
11
Исаенко
12
Кучерук
37
Дубко
4
Кравченко
7
Лучкевич
7
Лучкевич
4
Кравченко
30
Джурасек
25
Чуже
25
Чуже
30
Джурасек
7
Назаренко
20
Ди Франко
20
Ди Франко
7
Назаренко
17
Вантух
17
Вантух
8
Вачиберадзе
6
Кадири
6
Кадири
8
Вачиберадзе
Остались в запасе
Днепр-1
Черноморец
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
99
Билл
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
30
Данил Варакута
ВР
45
Максим Брагару
ЦП
6
Богдан Белошевский
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Остались в запасе
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
99
Билл
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
45
Максим Брагару
ЦП
6
Богдан Белошевский
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Юрий Мороз
Статистика матча Днепр-1 - Черноморец
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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