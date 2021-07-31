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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Днепр-1
Черноморец - Днепр-1: обзор матча 31 июля 2021
Черноморец
31.07.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Днепр-1
40'
А. Пихаленок
51'
В. Дубко (АГ)
61'
В. Адамюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Днепр-1
Замена
Б. Вачиберадзе
️️️️
С. Кравченко
69'
69'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
А. Пихаленок
69'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Н. Джурасек
63'
Желтая карточка
Н. Джурасек
63'
Замена
И. Когут
️️️️
Ф. Ди Франко
61'
ГОЛ! 0:3!
В. Адамюк
Пас отдал
Н. Кравченко
61'
Замена
Н. Русин
️️️️
А. Назаренко
51'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
В. Дубко
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Пихаленок
Пас отдал
М. Чуже
Желтая карточка
С. Кравченко
39'
22'
Желтая карточка
В. Дубинчак
Желтая карточка
В. Дубко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
17
Денис Кузик
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
37
Валерий Дубко
ЦФ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
30
Невен Джурасек
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
21
Yaroslav Nadolskyi
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Днепр-1
44
Арсений Батагов
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
99
Билл
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
2-4-4
17
Кузик
22
Скорко
10
Авагимян
6
Кадири
91
Михайленко
14
Кравченко
37
Дубко
77
Штогрин
19
Ванат
12
Кучерук
3-2-5
4
Кравченко
5
Сваток
3
Адамюк
7
Назаренко
8
Пихаленок
44
9
Довбик
20
Ди Франко
25
Чуже
30
Джурасек
14
Кравченко
8
Вачиберадзе
8
Вачиберадзе
14
Кравченко
30
Джурасек
77
Игнатенко
77
Игнатенко
30
Джурасек
20
Ди Франко
25
Когут
25
Когут
20
Ди Франко
8
Пихаленок
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
8
Пихаленок
7
Назаренко
31
Русин
31
Русин
7
Назаренко
Остались в запасе
Черноморец
Днепр-1
30
Данил Варакута
ВР
21
Yaroslav Nadolskyi
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
44
Арсений Батагов
ЦП
99
Билл
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
21
Yaroslav Nadolskyi
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Остались в запасе
44
Арсений Батагов
ЦП
99
Билл
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Черноморец - Днепр-1
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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