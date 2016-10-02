Федерико Мельчорри - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Мельчорри
|Команда
|Перуджа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1987 (36 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Мельчорри
|Команда
|Перуджа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|10
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2016
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|43'
|11.12.2016
|70' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:5
|Наполи (Неаполь)
|04.12.2016
|68' -90'
|Пескара (Пескара)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|19.11.2016
|66' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|05.11.2016
|1' -73'
|Торино (Турин)
|5:1
|Кальяри (Кальяри)
|41'
|31.10.2016
|76' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|26.10.2016
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)
|23.10.2016
|68' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|3:5
|Фиорентина (Флоренция)
|16.10.2016
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|71'
|02.10.2016
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|26.09.2016
|74' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|88'
|21.09.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|18.09.2016
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)