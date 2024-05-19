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Франция. Лига 2
Команды
Клермон
Йоан Гастьен
Статистика
€ 150 тыс
Йоан Гастьен - статистика
Клермон
25 января 1988 (38), Ньор
#25 | Полузащитник
179 см
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2025/2026
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Франция. Кубок 2023/2024
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Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клермон
28
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
5 : 0
19.05.2024
Клермон
1' - 59'
Франция. Лига 1, 33 тур
Клермон
0 : 1
12.05.2024
Лион
1' - 73'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
4 : 1
04.05.2024
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Клермон
4 : 1
28.04.2024
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ланс
1 : 0
20.04.2024
Клермон
1' - 90'
18'
Франция. Лига 1, 29 тур
Клермон
1 : 1
14.04.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 1
06.04.2024
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Клермон
2 : 1
17.03.2024
Гавр
1' - 90'
47'
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1 : 0
10.03.2024
Клермон
1' - 77'
60'
Франция. Лига 1, 24 тур
Клермон
1 : 5
02.03.2024
Марсель
1' - 76'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
0 : 0
25.02.2024
Клермон
1' - 73'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
3 : 1
18.02.2024
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
1 : 1
11.02.2024
Брест
1' - 81'
44'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
4 : 0
04.02.2024
Клермон
1' - 63'
Франция. Лига 1, 19 тур
Клермон
1 : 1
28.01.2024
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
1' - 64'
54'
Франция. Лига 1, 17 тур
Клермон
1 : 3
20.12.2023
Ренн
1' - 84'
Франция. Лига 1, 15 тур
Клермон
0 : 0
10.12.2023
Лилль
1' - 86'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
1 : 1
29.11.2023
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 0
05.11.2023
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 2
22.10.2023
Клермон
1' - 90'
22'
Франция. Лига 1, 7 тур
Клермон
0 : 0
30.09.2023
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
2 : 1
24.09.2023
Клермон
1' - 73'
22'
Франция. Лига 1, 5 тур
Клермон
0 : 1
17.09.2023
Нант
1' - 62'
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 2
03.09.2023
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Клермон
0 : 1
27.08.2023
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
2 : 0
20.08.2023
Клермон
1' - 62'
Франция. Лига 1, 1 тур
Клермон
2 : 4
13.08.2023
Монако
1' - 90'
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