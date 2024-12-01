Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Козлов - статистика

Славия-Мозырь
Завершил карьеру
23 января 1999 (27), Сергиев Посад
#1 | Вратарь
186 см | 70 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Славия-Мозырь
18
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
01.12.2024
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
0 : 0
24.11.2024
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
08.11.2024
Нафтан
1' - 90'
79'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Минск
1 : 1
02.11.2024
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2024
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Славия-Мозырь
2 : 3
05.10.2024
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Неман
1 : 0
29.09.2024
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
21.09.2024
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 0
30.08.2024
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
24.08.2024
Шахтер
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Ислочь
0 : 0
17.08.2024
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
09.08.2024
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Днепр
1 : 2
03.08.2024
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Сморгонь
3 : 3
31.05.2024
Славия-Мозырь
1' - 58'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
26.05.2024
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
1 : 0
17.05.2024
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
12.05.2024
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 0
04.05.2024
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
15.03.2024
Днепр
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+