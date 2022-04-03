Алексей Козлов - статистика
#92 | Вратарь
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 января 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Вес
|70
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 января 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|26.06.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|14.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|74'
|08.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|01.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|15.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|09.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.04.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)
|18.03.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)