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    Алексей Козлов - статистика

    #92 | Вратарь
    Имя Алексей
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Козлов
    Команда Минск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 января 1999 (24 года)
    Рост 185
    Вес 70
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
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