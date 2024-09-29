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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Славия-Мозырь
Неман - Славия-Мозырь: обзор матча 29 сентября 2024
Неман
29.09.2024, воскресенье, 19:45
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
71'
О. Евдокимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Славия-Мозырь
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
М. Козлов
83'
79'
Замена
И. Грудько
️️️️
Д. Ома Ада
Замена
️️️️
Г. Алыкулов
78'
ГОЛ! 1:0!
О. Евдокимов
Пас отдал
П. Савицкий
71'
66'
Замена
Д. Ома Ада
️️️️
А. Джигеро
66'
Замена
С. Сазончик
️️️️
В. Полоз
Замена
Л. Гвет
️️️️
Е. Зубович
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Белов
33
Карпович
20
Садовничий
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
4
Васильев
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
3-4-2-1
1
Козлов
27
Чикида
12
Иванов
25
Широбоков
31
Залеский
9
Батищев
6
Кузнецов
2
Шемрук
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
17
Зубович
80
Гвет
80
Гвет
17
Зубович
13
Полоз
10
Сазончик
10
Сазончик
13
Полоз
49
Джигеро
99
Ада
99
Ада
49
Джигеро
Ада
90
Грудько
90
Грудько
Ада
Остались в запасе
Неман
Славия-Мозырь
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Неман - Славия-Мозырь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
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