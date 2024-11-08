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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Нафтан
Славия-Мозырь - Нафтан: обзор матча 08 ноября 2024
Славия-Мозырь
08.11.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Нафтан
68'
А. Джигеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Нафтан
Замена
Д. Прудник
️️️️
А. Шемрук
90'
+1
89'
Замена
А. Санников
️️️️
А. Лебедев
82'
Желтая карточка
А. Щадин
Желтая карточка
А. Иванов
81'
Желтая карточка
А. Козлов
79'
75'
Замена
Е. Кресс
️️️️
K. Kovsh
75'
Замена
А. Щадин
️️️️
М. Кингу
ГОЛ! 1:0!
А. Джигеро
Пас отдал
А. Соловей
68'
34'
Желтая карточка
А. Кучинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
52
Егор Кресс
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
4-2-2-2
1
Козлов
12
Иванов
2
Шемрук
25
Широбоков
27
Чикида
9
Батищев
6
Кузнецов
49
Джигеро
13
Полоз
90
Грудько
31
Соловей
3-2-1-2-1
13
Харитонович
5
Лебедев
6
23
Кингу
79
Бадоев
3
Кучинский
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
10
Папарига
2
Шемрук
4
Прудник
4
Прудник
2
Шемрук
5
Лебедев
44
Санников
44
Санников
5
Лебедев
6
52
Кресс
52
Кресс
6
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Нафтан
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Славия-Мозырь - Нафтан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
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