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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 01 декабря 2024
Славия-Мозырь
01.12.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
41'
М. Скавыш
72'
Т. Шарковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
90'
+1
Замена
Д. Нечаев
️️️️
М. Мякиш
Замена
А. Широбоков
️️️️
В. Полоз
82'
Замена
Г. Бугулов
️️️️
А. Батищев
77'
73'
Замена
И. Бурко
️️️️
И. Руцкий
73'
Замена
А. Кобет
️️️️
Т. Шарковский
73'
Замена
Н. Пацко
️️️️
В. Побудей
72'
ГОЛ! 0:2!
Т. Шарковский
64'
Замена
А. Ковалев
️️️️
И. Василевич
49'
Желтая карточка
А. Бутаревич
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Скавыш
Пас отдал
Т. Шарковский
36'
Желтая карточка
Д. Левицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
9
Александр Батищев
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
4-2-2-2
1
Козлов
12
Иванов
31
Залеский
2
Шемрук
27
Чикида
10
Сазончик
9
Батищев
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
25
Бамба
3-2-2-1-2
41
Плотников
19
Руцкий
13
Залеский
11
Левицкий
44
Бутаревич
6
Мякиш
6
Премудров
10
Шарковский
30
Побудей
25
Василевич
15
Скавыш
9
Батищев
28
Бугулов
28
Бугулов
9
Батищев
13
Полоз
25
Широбоков
25
Широбоков
13
Полоз
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
6
Мякиш
27
Нечаев
27
Нечаев
6
Мякиш
25
Василевич
17
Ковалев
17
Ковалев
25
Василевич
30
Побудей
29
Пацко
29
Пацко
30
Побудей
10
Шарковский
9
Кобет
9
Кобет
10
Шарковский
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
10
Алимардон Шукуров
АП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
10
Алимардон Шукуров
АП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
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