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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - БАТЭ
Славия-Мозырь - БАТЭ: обзор матча 05 октября 2024
Славия-Мозырь
05.10.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
2 : 3
Завершен
БАТЭ
48'
П. Чикида (П)
60'
А. Шемрук
5'
В. Сотников
40'
А. Ануфриев
75'
О. Омиртаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - БАТЭ
Замена
M. Khachatryan
️️️️
А. Джигеро
90'
75'
ГОЛ! 2:3!
О. Омиртаев
Пас отдал
И. Алексиевич
Желтая карточка
А. Залеский
73'
Замена
Г. Бугулов
️️️️
И. Грудько
70'
ГОЛ! 2:2!
А. Шемрук
Пас отдал
А. Джигеро
60'
60'
Замена
О. Омиртаев
️️️️
Т. Джикия
Желтая карточка
С. Сазончик
58'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Чикида
48'
Замена
А. Залеский
️️️️
А. Широбоков
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Ануфриев
30'
Желтая карточка
П. Пашевич
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Сотников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
9
Александр Батищев
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
58
Maksim Khachatryan
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
4-2-2-2
1
Козлов
12
Иванов
2
Шемрук
25
Широбоков
27
Чикида
6
Кузнецов
9
Батищев
49
Джигеро
13
Полоз
90
Грудько
31
Соловей
4-1-2-2-1
35
Скопец
5
Мартынов
55
Аффи
14
Пашевич
14
Жимо
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
8
Ануфриев
27
Пилецкий
89
Джикия
90
Грудько
28
Бугулов
28
Бугулов
90
Грудько
25
Широбоков
31
Залеский
31
Залеский
25
Широбоков
49
Джигеро
58
58
49
Джигеро
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
Остались в запасе
Славия-Мозырь
БАТЭ
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Славия-Мозырь - БАТЭ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
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