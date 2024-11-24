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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Славия-Мозырь
Гомель - Славия-Мозырь: обзор матча 24 ноября 2024
Гомель
24.11.2024, воскресенье, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Славия-Мозырь
Замена
️️️️
А. Антилевский
90'
+1
Вторая желтая
Л. Алиу
76'
Замена
В. Яцкевич
️️️️
С. Матвейчик
68'
Желтая карточка
И. Заяц
61'
45'
+3
Желтая карточка
А. Шемрук
Желтая карточка
Л. Алиу
24'
Желтая карточка
И. Ращеня
20'
Желтая карточка
А. Антилевский
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
20
Лукуман Алиу
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
11
Николай Рябых
ПВ
13
Владислав Полоз
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
25
Фернандо Нето
ЦП
15
Aleksandr Semenov
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
4-2-2-2
21
Нечаев
3
Чаговец
4
Ращеня
3
Матвейчик
16
Заяц
20
Алиу
42
Абдуллахи
37
Давискиба
2
Рылач
11
Эффаге
11
Антилевский
3-2-3-2
1
Козлов
31
Залеский
27
Чикида
2
Шемрук
9
Батищев
10
Сазончик
13
Полоз
11
Рябых
49
Джигеро
31
Соловей
25
Бамба
3
Матвейчик
15
Яцкевич
15
Яцкевич
3
Матвейчик
Остались в запасе
Гомель
Славия-Мозырь
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
25
Фернандо Нето
ЦП
15
Aleksandr Semenov
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
25
Фернандо Нето
ЦП
15
Aleksandr Semenov
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Гомель - Славия-Мозырь
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
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