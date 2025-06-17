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Милан
Фикайо Томори
Новости
€ 17 млн
Фикайо Томори - новости
Милан
19 декабря 1997 (28), Калгари
#23 | Защитник
185 см
Англия
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Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
«Ювентус» и «Милан» обсуждают обмен игроками
2025.06.17 16:56
1
Ибрагимович попросил трех игроков уйти из «Милана»
2025.02.02 21:45
2
«Милан» отказался от Рэшфорда и рассмотрит несколько кандидатов на замену
2025.01.20 17:25
«Бавария» заинтересована в защитнике «Милана»
2024.01.03 23:46
Томори – третий англичанин с полуфиналом ЛЧ за зарубежную команду; двое предыдущих выигрывали турнир
2023.05.10 21:25
1
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2023.03.09 07:31
Саутгейт объяснил, почему взял на ЧМ-2022 Магуайра, а не Томори
2022.11.10 20:25
4
Серия А. «Милан» обыграл «Ювентус», победный мяч у защитника Томори
2022.10.08 21:02
2
Фото
«Милан» продлил контракт с Томори. Им интересовался «Манчестер Юнайтед»
2022.08.13 08:25
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Милана»
2022.07.11 10:18
Защитник «Милана» Томори выбыл на месяц
2022.01.15 11:26
Фото
«Милан» выкупил Томори у «Челси» за 29 миллионов
2021.06.17 16:21
2
«Милан» готовится заплатить 28 миллионов за Томори
2021.05.29 17:29
Гол Томори «Ювентусу» стал рекордным в Серии А по высоте прыжка – 2,63 метра. Роналду – предыдущий рекордсмен
2021.05.12 12:44
Директор «Милана» Массара: «Пришлось биться с «Челси» за опцию выкупа Томори»
2021.01.23 22:10
Фото
«Милан» объявил об аренде защитника «Челси» Томори
2021.01.22 22:01
Журналист Романо: «Милан» арендовал Томори. Опция выкупа – 25 миллионов»
2021.01.22 20:47
Журналист Романо: «Милан» возьмет Томори в аренду с правом выкупа за 28 миллионов
2021.01.22 10:29
Журналист Романо: Манджукич и Томори перейдут в «Милан» на этой неделе
2021.01.18 18:25
Журналист Скира: «Милан» уверен, что подпишет Томори в течение 72 часов»
2021.01.16 21:53
Помимо «Милана», предложения по Томори сделали английский и французский клубы
2021.01.16 19:13
«Милан» может арендовать защитника «Челси» Томори
2021.01.15 13:22
«Милан» вступил в переговоры по Томори
2021.01.12 18:33
The Telegraph: восемь игроков «Челси» ушли на карантин из-за коронавируса
2020.08.27 13:46
1
The Sun: Томори, Маунт, Пулишич и Абрахам – игроки «Челси» с коронавирусом
2020.08.27 11:07
2
Фото
«Челси» объявил о продлении контракта с Томори
2019.12.12 22:36
Фото
Команда Слуцкого пополнилась защитником «Челси»
2017.09.01 07:06
8
Фото
«Брайтон» арендовал воспитанника академии «Челси»
2017.01.24 06:18
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