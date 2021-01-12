«Милан» вступил в переговоры по Томори

«Милан» заинтересован в центральном защитнике «Челси» Фикайо Томори. Также игрока хотят заполучить клубы АПЛ.
«Томори – серьезный вариант для «Милана», так как Мохамед Симакан, другой вариант, сейчас травмирован. Запрос на аренду Томори сделали и клубы АПЛ», – сообщил Фабрицио Романо.
- 23-летний игрок стоит на рынке 17 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ он провел 1 матч.
- «Милан» лидирует в Серии А.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.