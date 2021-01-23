Директор «Милана» Массара: «Пришлось биться с «Челси» за опцию выкупа Томори»

Фредерик Массара, директор «Милана», рассказал детали переговоров с «Челси» по защитнику Фикайо Томори. Игрока арендовали накануне.

«Нам пришлось биться с «Челси» за опцию выкупа игрока. Но мы счастливы, потому что он сильный футболист. Он может сильно помочь «Милану». Потрясающий талант», – цитирует Массару Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport Italia.