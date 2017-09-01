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    Команда Слуцкого пополнилась защитником «Челси»

    Перед закрытием трансферного окна в Англии руководство «Халл Сити», в котором работает Леонид Слуцкий, осуществило еще один переход. Команду пополнил молодой защитник «Челси» Фикайо Томори.

    Футболист перешел в «Халл» на правах аренды до конца сезона. Он стал 12-м новичком команды. О сумме сделки не сообщается.

    19-летний Томори выступает за лондонский клуб с 2016 года. За это время в составе клуба он провел один матч и не забил ни одного гола. В январе он уже находился в аренде в составе «Брайтона».

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    01.09.2017 07:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +61

      Londara 1 сентября 2017, 13:03

      С такой помощью Абрамовича выхода в премьер лигу не избежать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 1 сентября 2017, 12:41

      понабирают а потом раздают....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 1 сентября 2017, 10:15

      Нравится мне как часто и разнообразно спекулируют тем, что Леонид Викторович тренер Халла. Напиши тут Халл пополнился защитником Челси - минус 70% просмотров новости)

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 1 сентября 2017, 09:42

      то неловкое чувство, когда у команда чемпионшипа трансферов больше чем у ЦСКА (

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 1 сентября 2017, 09:06

      Имя немного настораживает, но надо надеяться, что сыграет фамилия )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 сентября 2017, 08:33

      Слуцкому удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 1 сентября 2017, 07:44

      Усилился)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 сентября 2017, 07:38

      12 новичков ! Почти новая команда . Удачи Слуцкому .

      3
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