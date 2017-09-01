Команда Слуцкого пополнилась защитником «Челси»

Перед закрытием трансферного окна в Англии руководство «Халл Сити», в котором работает Леонид Слуцкий, осуществило еще один переход. Команду пополнил молодой защитник «Челси» Фикайо Томори.

Футболист перешел в «Халл» на правах аренды до конца сезона. Он стал 12-м новичком команды. О сумме сделки не сообщается.

19-летний Томори выступает за лондонский клуб с 2016 года. За это время в составе клуба он провел один матч и не забил ни одного гола. В январе он уже находился в аренде в составе «Брайтона».