Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.
Это Фикайо Томори («Милан»), Томас Мюллер («Бавария»), Марк Кукурелья («Челси») и Рафа («Бенфика»).
- Томори сделал 2 отбора и 8 возвратов владения в матче с «Тоттенхэмом» (0:0).
- Мюллер помог победить «ПСЖ» (2:0), его максимальная скорость – 31,4 км/час.
- В активе Кукурельи 2 отбора и 10 возвратов владения в игре с «Боруссией» Д (2:0).
- Рафа забил гол, нанеся 3 удара по воротам «Брюгге» (5:1).
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Источник: сайт УЕФА