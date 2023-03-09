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    Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.

    Это Фикайо Томори («Милан»), Томас Мюллер («Бавария»), Марк Кукурелья («Челси») и Рафа («Бенфика»).

    • Томори сделал 2 отбора и 8 возвратов владения в матче с «Тоттенхэмом» (0:0).
    • Мюллер помог победить «ПСЖ» (2:0), его максимальная скорость – 31,4 км/час.
    • В активе Кукурельи 2 отбора и 10 возвратов владения в игре с «Боруссией» Д (2:0).
    • Рафа забил гол, нанеся 3 удара по воротам «Брюгге» (5:1).

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    Источник: сайт УЕФА

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    09.03.2023 07:31
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