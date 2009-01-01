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    Помимо «Милана», предложения по Томори сделали английский и французский клубы

    В гонке за защитника «Челси» Фикайо Томори находится не только «Милан». Предложения поступили и от других клубов.

    «Милан» и «Челси» ведут переговоры. Итальянцы хотят взять игрока в аренду за миллион евро с опцией выкупа. Идет диалог между Паоло Мальдини и Мариной Грановской. Также есть предложения от английского и французского клубов», – написал Николо Скира.

    • Томори – воспитанник «Челси».
    • В текущем сезоне игрок провел всего 4 матча.
    • Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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