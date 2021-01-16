Помимо «Милана», предложения по Томори сделали английский и французский клубы

В гонке за защитника «Челси» Фикайо Томори находится не только «Милан». Предложения поступили и от других клубов.
«Милан» и «Челси» ведут переговоры. Итальянцы хотят взять игрока в аренду за миллион евро с опцией выкупа. Идет диалог между Паоло Мальдини и Мариной Грановской. Также есть предложения от английского и французского клубов», – написал Николо Скира.
- Томори – воспитанник «Челси».
- В текущем сезоне игрок провел всего 4 матча.
- Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.