Помимо «Милана», предложения по Томори сделали английский и французский клубы

В гонке за защитника «Челси» Фикайо Томори находится не только «Милан». Предложения поступили и от других клубов.

«Милан» и «Челси» ведут переговоры. Итальянцы хотят взять игрока в аренду за миллион евро с опцией выкупа. Идет диалог между Паоло Мальдини и Мариной Грановской. Также есть предложения от английского и французского клубов», – написал Николо Скира.