Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Милан
Фикайо Томори
Статистика
€ 17 млн
Фикайо Томори - статистика
Милан
19 декабря 1997 (28), Калгари
#23 | Защитник
185 см
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
Был в запасе
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Суперкубок Италии 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Суперкубок Италии 2022
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2019
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Англия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 1
27.03.2026
Уругвай
1' - 69'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото
«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
5
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
1
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
6
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+