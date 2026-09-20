Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Суперкубок Италии 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Суперкубок Италии 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Суперкубок Италии 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Суперкубок УЕФА 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016