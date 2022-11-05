Фикайо Томори - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Фикайо
|Фамилия
|Томори
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калгари
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 50,00
млн
|Имя
|Фикайо
|Фамилия
|Томори
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калгари
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Фиорентина
|2:1
|Милан
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|2:0
|Аталанта
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|22
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Милан (Милан)
|26.02.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|18.02.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|24.01.2023
|1' -23'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|22'
|14.01.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|68'
|04.01.2023
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Милан (Милан)
|13.11.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|08.11.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Милан (Милан)
|05.11.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|30.10.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|22.10.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|16.10.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|08.10.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|45'
|01.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|18.09.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|74'
|10.09.2022
|59' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|03.09.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|3:2
|Интер (Милан)
|30.08.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|1' -83'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Милан (Милан)
|13.08.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)