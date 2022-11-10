Саутгейт объяснил, почему взял на ЧМ-2022 Магуайра, а не Томори

Ох и аукнется ему эта х***ня, Томори один из лучших ЦЗ чемпионата Италии, Магуайр в клубе играет через два на третий, а в сборной постоянно привозит. Ещё было бы интересно послушать на кой чёрт он Филлипса взял, который почти пол года не играл толком и только что вышел из лазарета.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свой выбор центральных защитников в заявку на чемпионат мира.
Его спросили, почему в составе отсутствует Фикайо Томори из «Милана», зато вызван Гарри Магуайр из «Манчестер Юнайтед».
«Мы не думаем, что молодые [центральные защитники] сделали достаточно, чтобы вытеснить старших.
Да, я уверен, что Магуайр – один из наших лучших центральных защитников», – сказал Саутгейт.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Англии будут США, Иран и Уэльс.
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