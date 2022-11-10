Саутгейт объяснил, почему взял на ЧМ-2022 Магуайра, а не Томори

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свой выбор центральных защитников в заявку на чемпионат мира.

Его спросили, почему в составе отсутствует Фикайо Томори из «Милана», зато вызван Гарри Магуайр из «Манчестер Юнайтед».

«Мы не думаем, что молодые [центральные защитники] сделали достаточно, чтобы вытеснить старших.

Да, я уверен, что Магуайр – один из наших лучших центральных защитников», – сказал Саутгейт.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Англии будут США, Иран и Уэльс.

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