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    Саутгейт объяснил, почему взял на ЧМ-2022 Магуайра, а не Томори

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свой выбор центральных защитников в заявку на чемпионат мира.

    Его спросили, почему в составе отсутствует Фикайо Томори из «Милана», зато вызван Гарри Магуайр из «Манчестер Юнайтед».

    «Мы не думаем, что молодые [центральные защитники] сделали достаточно, чтобы вытеснить старших.

    Да, я уверен, что Магуайр – один из наших лучших центральных защитников», – сказал Саутгейт.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Англии будут США, Иран и Уэльс.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 20:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2847

      Play 1 час назад

      Ох и аукнется ему эта х***ня, Томори один из лучших ЦЗ чемпионата Италии, Магуайр в клубе играет через два на третий, а в сборной постоянно привозит. Ещё было бы интересно послушать на кой чёрт он Филлипса взял, который почти пол года не играл толком и только что вышел из лазарета.

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