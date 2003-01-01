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    Журналист Скира: «Милан» уверен, что подпишет Томори в течение 72 часов»

    Переговоры «Милана» и «Челси» по центральному защитнику Фикайо Томори продолжаются. Со стороны итальянцев участвует Паоло Мальдини.

    «Милан» уверен, что в течение 72 часов завершит сделку по аренде Томори с правом выкупа. Идут переговоры между Мальдини и Мариной Грановской», – написал Николо Скира.

    • К Томори есть интерес и со стороны других клубов.
    • В текущем сезоне игрок провел всего 4 матча.
    • Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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