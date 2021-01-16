Журналист Скира: «Милан» уверен, что подпишет Томори в течение 72 часов»

Переговоры «Милана» и «Челси» по центральному защитнику Фикайо Томори продолжаются. Со стороны итальянцев участвует Паоло Мальдини.
«Милан» уверен, что в течение 72 часов завершит сделку по аренде Томори с правом выкупа. Идут переговоры между Мальдини и Мариной Грановской», – написал Николо Скира.
- К Томори есть интерес и со стороны других клубов.
- В текущем сезоне игрок провел всего 4 матча.
- Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.