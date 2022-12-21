Сито - статистика
#40 | Нападающий
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Паскуаль
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Паскуаль
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 88'
|Астерас
|1:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|1:1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|90'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Панетоликос
|0:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|18
|2
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -88'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|18.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|13.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|90'
|05.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|30.01.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|76'
|21.01.2023
|72' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|15.01.2023
|1' -85'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|08.01.2023
|1' -76'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|1' -67'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|31'
|21.12.2022
|1' -65'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|14.11.2022
|1' -85'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|18'
|09.11.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|06.11.2022
|1' -75'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|50'
|31.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|60'
|23.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|90'
|16.10.2022
|56' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|09.10.2022
|87' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|19.08.2022
|61' -78'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)