Роналду Виейра - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Роналду
|Фамилия
|Виейра
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Роналду
|Фамилия
|Виейра
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1998 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|Был в запасе
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|75' - 90'
|Торино
|1:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|16
|0
|0
|2
|0
|Торино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|75' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|28.01.2023
|81' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|22.01.2023
|57' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|16.01.2023
|1' -69'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|30'
|08.01.2023
|1' -83'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|04.01.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|37'
|12.11.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|06.11.2022
|66' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|29.10.2022
|46' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|08.10.2022
|1' -59'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|57' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|17.09.2022
|61' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|10.09.2022
|86' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|04.09.2022
|1' -72'
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|31.08.2022
|1' -70'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|28.08.2022
|63' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|4:0
|Сампдория (Генуя)
|22.08.2022
|1' -78'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|13.08.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)