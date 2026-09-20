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МЛС 2026
Команды
Сан-Хосе
Роналду Виейра
Статистика
€ 800 тыс
Роналду Виейра - статистика
Сан-Хосе
19 июля 1998 (28), Биссау
#14 | Полузащитник
Англия | Гвинея-Бисау
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 78'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
1'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
67' - 90'
90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
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Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Хосе
20
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 78'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
1'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
67' - 90'
90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
4 : 2
02.08.2026
Сан-Хосе
1' - 82'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
0 : 4
23.07.2026
Орландо Сити
1' - 81'
52'
США. МЛС, 15 тур
Портленд
1 : 3
24.05.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
73'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
2 : 3
17.05.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
1 : 1
10.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
25'
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
37'
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
46' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
20.04.2026
Сан-Хосе
1' - 87'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 3
12.04.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
1' - 86'
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
22.03.2026
Сан-Хосе
1' - 46'
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
0 : 1
08.03.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Хосе
3 : 0
22.02.2026
Канзаc Сити
1' - 66'
65'
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