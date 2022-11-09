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    Роналду Виейра - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Роналду
    Фамилия Виейра
    Команда Торино
    Состав Основной
    Родной город Биссау
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июля 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 Был в запасе Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    10.02.2023 Был в запасе Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 75' - 90' Торино 1:0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 16 0 0 2 0
    Торино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2023 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    10.02.2023 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.02.2023 75' -90' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    28.01.2023 81' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Сампдория (Генуя)
    22.01.2023 57' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    16.01.2023 1' -69' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    30'
    08.01.2023 1' -83' Сампдория (Генуя) 0:2 Наполи (Неаполь)
    04.01.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    37'
    12.11.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2022 Был в запасе Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    06.11.2022 66' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    29.10.2022 46' -90' Интер (Милан) 3:0 Сампдория (Генуя)
    24.10.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    17.10.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    08.10.2022 1' -59' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 57' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    17.09.2022 61' -90' Специя (Ла Специя) 2:1 Сампдория (Генуя)
    10.09.2022 86' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    04.09.2022 1' -72' Верона (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    31.08.2022 1' -70' Сампдория (Генуя) 1:1 Лацио (Рим)
    28.08.2022 63' -90' Салернитана (Салернитана) 4:0 Сампдория (Генуя)
    22.08.2022 1' -78' Сампдория (Генуя) 0:0 Ювентус (Турин)
    13.08.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Аталанта (Бергамо)
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