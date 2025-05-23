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Пепе Рейна
Новости
Пепе Рейна - новости
Завершил карьеру
31 августа 1982 (44)
#25 | Вратарь
188 см | 92 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
42-летний Рейна получил красную карточку в последнем матче в карьере
2025.05.23 22:55
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании закончил карьеру в 42 года
2025.05.20 01:03
Алиссон побил два рекорда в матче с «ПСЖ»
2025.03.06 01:37
4
41-летний Пепе Рейна перешел в команду, которую возглавляет Фабрегас
2024.07.18 14:37
Фото
Рейна спустя 17 лет вернулся в «Вильярреал»
2022.07.08 12:48
39-летний Рейна решил расторгнуть контракт с «Лацио» и вернуться в Испанию
2022.07.02 09:13
1
Контракт 39-летнего чемпиона мира Рейны с «Лацио» продлен (Николо Скира)
2022.05.25 08:55
Рейна провeл 600-й матч в топ-5 лигах Европы
2021.02.08 11:38
Фото
«Лацио» подписал Рейну
2020.08.27 17:42
Фото
Рейна прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Лацио»
2020.08.26 09:33
1
«Валенсия» хочет заменить Силлессена на Рейну
2020.08.21 00:31
Пепе Рейна может перейти в «ПСЖ»
2020.05.14 12:36
1
«Я не мог нормально дышать». Рейна сообщил о выздоровлении после коронавируса
2020.04.01 00:57
1
Рейна: «У меня были симптомы коронавируса»
2020.03.24 17:19
Рейна – после перехода в «Астон Виллу»: «Рад подписать контракт с великой командой»
2020.01.14 07:29
Фото
Официально: Рейна на правах аренды перешел из «Милана» в «Астон Виллу»
2020.01.13 22:53
Харт может заменить Рейну в «Милане»
2020.01.11 08:56
AS: Пепе Рейна перейдет из «Милана» в «Астон Виллу»
2020.01.08 21:46
Доннарумма пропустил матч с «Дженоа» из-за тошноты. Вратарю стало плохо на разминке
2019.10.06 07:28
1
«Реал» может заменить Наваса вратарем «Милана» Рейной
2019.08.22 19:23
2
«Ювентус» может купить Рейну у «Милана». Трансфер испанца – личная просьба Сарри
2019.06.24 11:53
2
Касорла: «На свадьбе у Рамоса я пил ром и катался на бамперах машин. А Рейна порвал свою рубашку»
2019.06.20 16:30
2
20 сухих матчей Алисона за сезон в АПЛ – на 4 меньше, чем у рекордсмена Чеха
2019.04.27 16:55
Алисон провел 17-й сухой матч в дебютном сезоне АПЛ. Это лучший результат с 2006 года
2019.03.04 07:25
2
Рейна: «Поражение от «Бетиса» – справедливый результат для «Милана»
2018.10.26 11:42
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Рейна – после поражения от «Бетиса»: «Милан» верит в Гаттузо как никогда раньше»
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2018.07.21 09:40
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«Челси» может купить у «Милана» Рейну. Вратарь подписал контракт с миланцами в начале июля
2018.07.20 12:59
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