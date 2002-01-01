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    Пепе Рейна может перейти в «ПСЖ»

    «ПСЖ» проявляет предметный интерес к вратарю «Милана» Пепе Рейне, сообщает Foot Mercato.

    По информации источника, парижане видят в 37-летнем голкипере дублера для Кейлора Наваса.

    Испанец должен заменить своего соотечественника Серхио Рико, который летом вернется в «Севилью».

    • Контракт Рейны с «Миланом» рассчитан до 2021 года.
    • С января он выступает на правах аренды за «Астон Виллу».
    • Лига 1 может стать пятым топ-чемпионатом в карьере футболиста.

    Источник: Foot Mercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +401

      david17 1 час назад

      Ну а че бы и нет, денежек заработать на красивую старость)

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