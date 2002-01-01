Пепе Рейна может перейти в «ПСЖ»

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«ПСЖ» проявляет предметный интерес к вратарю «Милана» Пепе Рейне, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, парижане видят в 37-летнем голкипере дублера для Кейлора Наваса.
Испанец должен заменить своего соотечественника Серхио Рико, который летом вернется в «Севилью».
- Контракт Рейны с «Миланом» рассчитан до 2021 года.
- С января он выступает на правах аренды за «Астон Виллу».
- Лига 1 может стать пятым топ-чемпионатом в карьере футболиста.