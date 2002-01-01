Пепе Рейна может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет предметный интерес к вратарю «Милана» Пепе Рейне, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, парижане видят в 37-летнем голкипере дублера для Кейлора Наваса.

Испанец должен заменить своего соотечественника Серхио Рико, который летом вернется в «Севилью».