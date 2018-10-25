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    Рейна – после поражения от «Бетиса»: «Милан» верит в Гаттузо как никогда раньше»

    Вратарь «Милана» Пепе Рейна дал комментарий после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Бетиса» (1:2). По словам испанца, миланцы доверяют главному тренеру Дженнаро Гаттузо.

    «Соперник очень быстро двигал мяч, это выбивало. Нам следует лучше читать ситуации на поле. «Бетис» прослыл хорошей командой. Что касается нас, то виноватых искать не будем. В тренера мы верим как никогда раньше», – сказал Рейна в эфире Sky Sport Italia.

    «Милан» в таблице группы F идет вторым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2018 23:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 26 октября 2018, 00:07

      чтоб вам сампа напихала

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