Рейна – после поражения от «Бетиса»: «Милан» верит в Гаттузо как никогда раньше»

Вратарь «Милана» Пепе Рейна дал комментарий после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Бетиса» (1:2). По словам испанца, миланцы доверяют главному тренеру Дженнаро Гаттузо.

«Соперник очень быстро двигал мяч, это выбивало. Нам следует лучше читать ситуации на поле. «Бетис» прослыл хорошей командой. Что касается нас, то виноватых искать не будем. В тренера мы верим как никогда раньше», – сказал Рейна в эфире Sky Sport Italia.

«Милан» в таблице группы F идет вторым.