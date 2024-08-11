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Пепе Рейна
Статистика
Пепе Рейна - статистика
Завершил карьеру
31 августа 1982 (44)
#25 | Вратарь
188 см | 92 кг
Испания
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Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
2 : 1
11.08.2024
Комо
1' - 90'
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