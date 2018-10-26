Рейна: «Поражение от «Бетиса» – справедливый результат для «Милана»

Голкипер «Милана» Пепе Рейна заявил после поражения от «Бетиса» в матче Лиги Европы, что его команда может прервать черную полосу.

«Единственный способ закончить черную полосу для команды – продолжать усердно работать. Это единственное решение.

«Бетис» – хорошая команда, поэтому мы не были удивлены их игрой. Несмотря на все это, поражение – справедливый результат.

Теперь мы постараемся набрать очки в Севилье. Я знаю, что там будет отличная атмосфера, это будет сложно. Но любому футболисту всегда хочется играть в еврокубках», – сказал Рейна.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Милан» – «Бетис» завершился со счетом 1:2. Испанский клуб возглавляет турнирную таблицу группы F с семью очками. Итальянцы идут на втором месте, набрав шесть очков.