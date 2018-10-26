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    Рейна: «Поражение от «Бетиса» – справедливый результат для «Милана»

    Голкипер «Милана» Пепе Рейна заявил после поражения от «Бетиса» в матче Лиги Европы, что его команда может прервать черную полосу.

    «Единственный способ закончить черную полосу для команды – продолжать усердно работать. Это единственное решение.

    «Бетис» – хорошая команда, поэтому мы не были удивлены их игрой. Несмотря на все это, поражение – справедливый результат.

    Теперь мы постараемся набрать очки в Севилье. Я знаю, что там будет отличная атмосфера, это будет сложно. Но любому футболисту всегда хочется играть в еврокубках», – сказал Рейна.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Милан» – «Бетис» завершился со счетом 1:2. Испанский клуб возглавляет турнирную таблицу группы F с семью очками. Итальянцы идут на втором месте, набрав шесть очков.

    Источник: Football Italia

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    26.10.2018 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 26 октября 2018, 11:54

      Конечно) Это ваш уровень

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