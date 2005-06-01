Доннарумма пропустил матч с «Дженоа» из-за тошноты. Вратарю стало плохо на разминке

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не принял участия в матче 7-го тура Серии А с «Дженоа» (2:1).

По информации источника, причинами исключения 20-летнего игрока из стартового состава стали боль в животе и тошнота, которые начали беспокоить голкипера на предматчевой разминке.

Тренерский штаб принял решение оставить Доннарумму вне игры и выпустить на поле Пепе Рейну, который в итоге отразил пенальти от полузащитника хозяев Лассе Шоне в компенсированное время.