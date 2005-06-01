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    Доннарумма пропустил матч с «Дженоа» из-за тошноты. Вратарю стало плохо на разминке

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не принял участия в матче 7-го тура Серии А с «Дженоа» (2:1).

    По информации источника, причинами исключения 20-летнего игрока из стартового состава стали боль в животе и тошнота, которые начали беспокоить голкипера на предматчевой разминке.

    Тренерский штаб принял решение оставить Доннарумму вне игры и выпустить на поле Пепе Рейну, который в итоге отразил пенальти от полузащитника хозяев Лассе Шоне в компенсированное время.

    • В этом сезоне Доннарумма принял участие в шести матчах чемпионата Италии, в которых пропустил восемь голов.
    • «Милан» занимает 11-е место в таблице Серии А, набрав девять очков.

    Источник: Football Italia

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